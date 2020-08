Vídeo surpreendente mostra cobra cascavel nascendo e respirando pela primeira vez

Há dias um vídeo que mostra o nascimento de uma cobra cascavel vem fazendo sucesso nas redes sociais. Na gravação é possível ver o animal dando seu primeiro suspiro.

As imagens foram divulgadas pela central de resgate de cobras “Central Coast Snake Services” em Nipomo, na Califórnia: “Confira esta incrível filmagem de um bebê cascavel respirando pela primeira vez! Durante a gravidez, o feto está dentro de seu saco amniótico e obtém oxigênio da mãe por meio da placenta e do cordão umbilical, assim como nós. Vídeo cortesia de Jill Rials da Rattlesnake Solutions”, escreveram.

Confira:

Check out this incredible footage of a baby #rattlesnake taking its first breath! Throughout pregnancy, the fetus is inside its amniotic sac and get oxygen from mom via a placenta and umbilical cord, just like us. Footage courtesy Jill Rials of Rattlesnake Solutions. pic.twitter.com/JjO3twhCEm

— Central Coast Snake Services (@CoastSnake) August 10, 2020