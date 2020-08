Vídeo mostra gato despencando do céu e nocauteando homem

Uma câmera de vigilância filmou o exato momento em que um gato despenca do céu em cima da cabeça de um homem que passeia com seu cachorro pela rua, deixando-o no chão inconsciente.

O acidente aconteceu na província chinesa de Heilongjiang. Gao Fenghua andava com seu golden retriever pela rua quando o gato se chocou com sua cabeça. O gato se levanta e sai correndo, mas Gao ficou desacordado no chão.

Ele ficou hospitalizado por 23 dias e teve que se submeter a tratamento com fisioterapeuta, pois sofreu lesões na coluna.

O gato pertence a um vizinho de Fenghua e ainda não está claro como ele caiu do prédio.

Veja as imagens: