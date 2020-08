Temperatura mais alta da Terra é registrada no Vale da Morte

A temperatura mais alta já registrada no planeta Terra pode ter sido alcançada no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, Estados Unidos.

Os termômetros na região atingiram incríveis 54,4ºC e o registrado está sendo verificado pela US National Weather Service.

O registro foi feito na semana que toda costa oeste dos Estados Unidos sofre uma grande onda de calor, que levou a dois apagões na Califórnia pela alta demanda de energia para manter ar-condicionado ligado dia e noite.

Houve outro recorde de calor registrada em 1931, na Tunísia, com incríveis 55ºC, mas a leitura, segundo as agências internacionais que analisam o clima, teve sérios problemas de credibilidade.

Com informações da BBC News.