Policiais em ronda se deparam com um pinguim fujão na estrada

Policiais estão acostumados a lidar com todo tipo de ocorrência durante as rondas noturnas, mas dar de cara com um pinguim fujão no meio da noite em uma estrada no interior da Inglaterra é algo inusitado para qualquer oficial da lei.

Mas foi o que ocorreu em Nottinghamshire na madrugada deste domingo. A patrulha encontrou o pinguim andando despreocupadamente pela estrada e parou para checar de onde ele vinha. O animal não se acanhou e até posou para as fotos dos policiais.

Depois os policiais descobriram que ele havia fugido de uma fazenda próxima e tinha andado cerca de 1 quilômetro antes de ser ‘detido’.

“Vemos coisas muito interessantes durante a patrulha, mas um pinguim subindo no meio da estrada deve ser uma das coisas mais bizarras que já encontramos”, disse o oficial.

O pinguim foi rapidamente levado de volta ao seu dono.