Rússia diz que está desenvolvendo vacina contra covid-19 para gatos

A agência russa responsável pela saúde animal anunciou que está desenvolvendo uma vacina para proteger animais domésticos da covid-19 que deve ser testada ainda neste no outono (primavera no hemisfério sul).

Sergey Dankvert, chefe da agência, disse que além dos animais de estimação, a vacina servirá para as mais de 100 fazendas de visons (animais parecidos com as doninhas dos quais são utilizados as peles para fazer os famosos casacos de vison) que existem no país.

“As pessoa também vão querer vacinar seus cães e gatos infectados com covid-19”, disse.

O anúncio acontece dias depois de a Rússia anunciar sua vacina contra o novo coronavírus, que gerou muita polêmica na comunidade científica por ter sido testada em grupo pequeno de pessoas.

A Rússia também afirmou que o “ocidente” está tentando roubar seus pesquisadores responsáveis pela vacina russa.

Com informações do Daily Mail.