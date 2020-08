Cachorro prende pata traseira em escada rolante de shopping e fica gravemente ferido

Um homem que passeava com seus cães em um shopping center em Cingapura ficou arrasado quando um de seus animais ficou preso à escada rolante, causando um sério ferimento no pet.

Ele andava com dois cães, um no chão e outro no colo, e subiu as escadas rolantes para acessar o piso superior. Quando chegou ao topo, a escada parou e seu cachorro começou a ganir, quando ele notou que a pata de trás do pet tinha ficado presa na escada.

Funcionários da administração do shopping vieram rapidamente socorrer o animal, mas tiveram que desmontar a escada rolante para tirar a pata do cão, que estava sangrando muito.

"Dei uma olhada mais de perto e vi que a pata traseira do cachorro estava presa na escada rolante. Pode ser o pelo ou a unha que foi sugada para dentro, ou o dedão do pé que ficou preso na abertura que fez a escada rolante parar", disse uma testemunha que estava no local.

Com informações do AsiaOne.