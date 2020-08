Mãe e filho autista são expulsos de avião porque garoto não quis usar máscara

O filho de 3 anos de Alyssa Sadler teve um ataque de raiva no avião quando as aeromoças tentaram obrigá-lo a usar a máscara de proteção, no Texas, Estados Unidos. Portador de autismo, ele simplesmente não suporta que seu rosto seja coberto.

O avião havia acabado de deixar a área de embarque quando os membros da tripulação avisaram Alyssa que o voo não partiria enquanto o menino não colocasse a máscara.

Alyssa tentou explicar que seu filho tinha transtorno do espectro autista que acarretava em um distúrbio de processamento sensorial e que ele não permite que seu rosto seja tocado. O esclarecimento da mãe e um atestado médico não foram suficientes para convencer a tripulação.

A confusão só acabou quando eles foram retirados do avião, com suas bagagens e os outros dois filhos que a acompanhava. “Nenhuma criança de três anos, autista e com distúrbio de processamento sensorial, vai colocar nada no rosto”, disse, revoltada.

Com informações do The Mirror.