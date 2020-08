8 fatos sobre a aranha-Golias, a maior do mundo

O que você faria se trombasse com uma aranha que pode chegar a até 30 cm? Essa aranha existe e se chama “Aranha-Golia- Comedora-de-Pássaros”, é considerada a maior do mundo e vive na região norte do Brasil, Venezuela e Suriname.

Mas ao contrário do que você imagina, se você topar com essa aranha na rua ela não o atacará, e sim vai fugir o mais rápido possível.

Veja 5 fatos sobre a Golias Comedora de Pássaros

1 – Ela é capaz de regenerar membros perdidos

2 – Eles atiram minúsculos cabelos farpados de seu abdômen como um mecanismo de defesa

3 – Machos morrem pouco depois do acasalamento

Reprodução

4 – Como todas as tarântulas, sua visão é terrível

5 – Apesar do nome, eles comem minhocas principalmente

6 – Crianças na Venezuela caçam e comem comedores de pássaros Golias

7 – Fazem sons defensivos como os de uma cascavel

8 – São relativamente inofensivos para os humanos