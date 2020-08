Vídeo mostra close da boca de imenso tubarão branco mordendo a presa

Um vídeo compartilhado no Twitter que já teve mais de 30 mil acessos mostra o momento exato em que um enorme tubarão branco abocanha um naco de carne de uma presa, provavelmente uma baleia morta.

A mordida de um tubarão branco tem cerca de 1,8 toneladas e é capaz de triturar até pedaços de metal. Para se ter uma base de comparação, cientistas acreditam que seria a metade da força da mordida de um Tiranossauro Rex.

Um tubarão branco pode chegar a ter mais de 6 metros de comprimento e a pesar mais de 3 toneladas.

Veja o vídeo:

The bite force of a great white shark is estimated to exceed 18,000 newtons. 🦈

Bite into #SharkWeek tonight at 8p on @Discovery.#Science #Sharks #Ocean #SharkBite pic.twitter.com/6ZNWsD7bmt

— Science Channel (@ScienceChannel) August 9, 2020