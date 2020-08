Mãe pede para filmar túmulo da filha e acredita ter visto espírito da criança

Saundra Gonzales perdeu a filha de 2 anos em 2018 e frequentemente visita o Cemitério Maçônico, em Las Cruces, Novo México, levando brinquedos, flores e pertences pessoais para deixar, com suas preces, no túmulo da menina.

Nos últimos tempos, ela notou que os brinquedos e outras coisas estavam sumindo do túmulo da filha e pediu para a administração do cemitério ficar de olho.

Uma família que tem uma lápide próxima mantém uma câmera e filmou o túmulo da filha de Saundra. O que eles viram os deixou muito preocupados. Era a imagem de uma menina andando no local no meio da noite. Imediatamente, levaram as imagens para a administração do cemitério. Um dos trabalhadores do local disse que reconheceu a menina do vídeo e levou-os até o túmulo da filha de Saundra.

No outro dia, Saundra e sua avó estavam no cemitério e viram as imagens. Imediatamente ela começou a chorar. Ela jura que trata-se de sua filha morta. Uma das últimas cenas do vídeo, bastante borrada, mostra a menina indo embora segurando a mão de um homem mais alto.

Com informações da K Fox 14.