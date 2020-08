Vídeo: Homem arrebenta vidro com machado para salvar cão esquecido no carro fechado

Um homem não identificado resgatou um cachorro esquecido dentro de um carro totalmente fechado na Inglaterra, que vive os dias mais quentes dos últimos anos.

O incidente ocorreu na segunda-feira, em Berkshire, condado do sul do país. A dona do carro e a filha foram fazer compras em um supermercado e deixaram o cão, um Yorkshire terrier, preso no carro. Fazia 34º C naquele dia.

O homem passou perto do carro e viu o cachorro desesperado, tentando respirar pela pequena brecha do vidro, e aguardou 5 minutos. Como ninguém apareceu, pegou um machado e arrebentou o vidro lateral do carro, do lado do motorista.

A polícia foi chamada e ajudou no resgate do cão, que foi levado a um hospital veterinário, enquanto seus donos eram procurados.

A ação foi gravada por uma pessoa que passava pelo local. Centenas de pessoas que assistiram ao vídeo criticaram a atitude dos donos do animal.

Veja o vídeo:

Com informações do New Bury Report.