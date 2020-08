Máscaras gigantes para alunos do Amazonas viralizam nas redes sociais

Usuários nas redes sociais se divertiram com fotos e memes que mostram alunos da rede estadual do Amazonas com máscaras acima do tamanho apropriado. Nas imagens, alguns estudantes brincam colocando o equipamento de proteção nos olhos; outros cobriram o rosto por completo enquanto debocham o tamanho do objeto.

Há até quem transformou a máscara em peça de roupa, imitando um top feminino. O Amazonas foi o primeiro estado do país a retomar as aulas presenciais na rede pública após a paralisação por causa da pandemia de covid-19 – doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2.

A repercussão na internet fez com que a Secretaria de Educação e Desporto do estado comprasse 1 milhão de novas unidades do equipamento de proteção individual. Dessa vez, as máscaras estão disponíveis nos tamanhos P, M e G. Elas podem ser trocadas na instituição de ensino do aluno.

Veja alguns dos memes que circularam na internet: