Consideradas extintas, as Grandes Borboletas Azuis voltam a aparecer

Uma rara espécie conhecida como grande borboleta azul voltou a ser avistada nos campos da Inglaterra, após 150 anos sem que nenhum espécime fosse avistado.

A borboleta foi reintroduzida por equipes de conservação após 5 anos de preparação do ambiente. Essa preparação foi necessária porque esse tipo de borboleta depende de uma espécie de formiga vermelha, que leva suas larvas para o ninho onde se alimentam das larvas das formigas até crescerem. Foi necessário também estimular o crescimento de tomilho selvagem e manjerona, plantas onde as borboletas colocam seus ovos.

De acordo com as equipes que monitoram o projeto, surgiram cerca de 750 borboletas no local durante o verão e o monitoramento indica que elas já estão depositando ovos.

É a primeira vez em 150 anos que a Grande Borboleta Azul, a maior e mais rara de todas as nove borboletas azuis da Inglaterra, é vista novamente na região.

Com informações do Evening Standard.