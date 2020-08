Cliente arranca cabelo e coloca no lanche para ganhar outro

Uma mulher ainda não identificada foi filmada na noite desta terça-feira puxando o próprio cabelo e colocando no que ainda restava do cachorro-quente que estava comendo em uma barraca de lanches de Mandaguaçu, no norte do Paraná.

Em seguida, ela se dirige para o dono da barraca e reclama do cabelo no lanche, pedindo outro sanduíche. O dono da barraca, Jeferson de Lima, pediu desculpas e fez outro cachorro-quente para a a mulher, mas estranhou, afinal ele é completamente careca e trabalha com proteção na cabeça.

Lima foi conferir nas câmeras de segurança do local e flagrou a encenação da cliente golpista, que pagou somente pelo segundo cachorro-quente. “A atitude que ela fez eu perdoo, mas é lamentável”, disse.

Com informações do G1.