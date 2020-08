Cão com marca de queimaduras de cigarro é abandonado acorrentado

Acorrentando e com marcas de queimaduras provavelmente feitas com cigarros, um buldogue americano foi abandonado na porta de um centro de cuidados de animais em Leeds, na Inglaterra, na última semana.

As câmeras de segurança mostraram quando uma pessoa desce de um Mercedes preto com placa estrangeira, pega o cachorro no porta-malas e o amarra no portão do contro com uma corrente tão pequena e apertada que o animal não conseguia nem se deitar.

O cachorro ficou desesperado e na tentativa de se soltar e correr atrás do dono acabou apertando ainda mais a corrente envolta do seu pescoço, quase o sufocando.

Foram necessárias três pessoas para desamarrá-lo e levá-lo ao canil, onde ganhou o nome de Hector.

As autoridades procuram identificar o carro para achar os donos.