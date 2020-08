Vídeo mostra tartaruga fugindo da boca de um crocodilo

Um vídeo um tanto quanto inusitado mostra uma tartaruga escapando da boca de um crocodilo com uma agilidade bastante impressionante.

Não há informações sobre o local onde foram feitas as imagens, mas o que se vê é um crocodilo se esforçando para esmagar com os dentes a carapaça da tartaruga, que luta para pular fora da boca do animal.

De repente, o crocodilo deixa a tartaruga escapar de sua boca e ela foge dando pequenos pulos, enquanto o enorme crocodilo permanece imóvel, aparentemente desolado pela perda.

Veja as imagens: