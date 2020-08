Vídeo mostra enorme tubarão branco comendo uma baleia morta

Imagens de um gigantesco tubarão branco comendo o que parece ser os restos de uma baleia morta chamaram a atenção dos usuários das redes sociais.

O vídeo foi feito por integrantes da Atlantic White Shark Conservancy, entidade científica sem fins lucrativos que luta pela preservação do tubarão branco, espécie que está na lista de animais que correm risco de extinção devido á pesca predatória.

Nas imagens, vemos o tubarão branco se aproximar dos restos da baleia boiando no mar e dar enormes mordidas na carcaça, arrancando imensos pedaços de carne.

Veja o vídeo:

Beautiful views of a white shark taken yesterday off Nantucket. Videos and photo taken by @normfrazee out with

@billfishertackle. pic.twitter.com/7HpJzQuUM0

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) August 9, 2020