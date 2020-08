Vídeo mostra captura delicada de cobra-rei que tenta se enrolar no pescoço de homem

Um vídeo que mostra a captura de uma cobra-rei que invadiu uma casa em Uttarakhand, na Índia, se tornou viral no Twitter. A espécie, que é a maior cobra venenosa do mundo, quase se enrolou no pescoço do capturador.

De acordo com o NDTV, o animal foi capturado por um funcionário do Departamento Florestal e as imagens foram compartilhadas no Twitter pelo oficial dos Serviços Florestais Indianos, Akash Kumar Verma, que o creditou ao DFO Nainital.

Confira: