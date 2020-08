Motorista descontrolado destrói McLaren de R$ 1 milhão em rua de 30 km/h

Um motorista conseguiu a façanha de destruir uma Mclaren 570 de cor rosa, que vale pouco mais de R$ 1 milhão, em uma pacata rua de Londres, local cuja velocidade máxima é de 30 km/h.

Ninguém entendeu como isso foi possível, mas o carro ficou com a frente completamente destroçada. A McLaren 570 tem velocidade máxima de 320 km/h e faz de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos.

O acidente ocorreu em Montagu Mansions, em Marylebone, uma região chique de Londres. O comandante do corpo de bombeiros, Simon Tuhill, disse que acidentes entre carros naquela região não são incomuns, mas não há muitos envolvendo um carro de R$ 1 milhão.

Usuários das mídias sociais também ficaram chocados com o acidente. Um deles disse:“Sou uma pessoa má por ter prazer em ver carros que valem mais do que a minha casa sendo destruídos”.

Com informações do The Sun.