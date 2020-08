Marido descobre traição pelo Google Street View

Ironia do destino que uma foto de 2013 tirada ao acaso pudesse acabar com um casamento, mas foi o que ocorreu no Peru.

Um homem vasculhava o Street View do Google Maps para se distrair quando se deparou com uma foto de sua mulher abraçada a outro homem em um dos bancos da cidade, em Lima.

A foto era de um local chamado ‘Puente de Los Suspiros’ e havia sido feita em 2013. Para azar dos pombinhos, no exato momento da traição um dos carros do Google equipado com a câmera de 360 graus passava pelo local e registrou a cena. Ela aparece vestindo um top preto, camisa branca e botas e o seu namorado usava jeans e uma camisa branca e, para piorar, estava deitado no colo dela.

Os rostos estão borrados, como é prática do Google, mas o marido reconheceu os trajes e acessórios da mulher e resolveu confrontá-la. Ela assumiu a infidelidade.

O casal se divorciou.

Com informações do New York Post.