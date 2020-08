Vídeo: Vovó com 49 trinetos e 1 tataraneto comemora 100 anos em festa drive-thru

Julia Lee Kelley vive no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com sua família, composta por cinco filhos, 30 netos, 88 bisnetos, 49 trinetos e 1 tataraneto.

Neste final de semana, seus familiares se reuniram para comemorar o centenário da vovó Kelley, que nasceu no início do século passado (1920).

Seu aniversário é comemorado anualmente com uma reunião familiar, mas neste ano, em função da pandemia de coronavírus, sua família resolveu fazer uma celebração drive-thru, com os carros passando em fila apenas para cumprimentá-la com um aceno e deixar o presente com a neta, encarregada da organização, que filmou tudo e postou vídeo no Facebook.

Com informações do canal 6 ABC.

Veja as imagens: