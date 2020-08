Vídeo: Levou onça-parda para casa pensado ser um gatinho abandonado

Um homem da cidade de Tolima, na Colômbia, se deparou com um filhote de gato abandonado na rua, muito magro e maltratado, e resolveu levá-lo para casa para alimentá-lo.

Segundo Elber Guzmán, todos em casa ficaram felizes com o novo gatinho, que rapidamente foi adotado por toda a família e recebeu comida e carinho.

Mas aos poucos, Guzmán começou a achar estranho algumas características do animal: a cor do gatinho, a cauda longa e as orelhas arredondadas, além de seu comportamento, que não se assemelhava ao de um gato comum.

Começou a pesquisar na Internet e achou uma notícia de um puma yuguarundí (onça-parda) resgatado e viu que os dois animais (o da foto e o gato) eram idênticos.

Ele chamou um veterinário do serviço público e confirmou que não se tratava de um gatinho, mas de um puma selvagem com cerca de dois meses, que foi encaminhado para entidade de proteção à vida silvestre.

#Conciencia Con síntomas de desnutrición fue rescatada una cría de dos meses de Jaguarundí (Puma yagouaroundi) en la… Posted by Cortolima Corporación Autónoma on Tuesday, August 4, 2020

Com informações do 24 horas.