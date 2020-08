Novo México registra morte por peste     

Um rapaz de cerca de 20 anos cujo nome não foi divulgado morreu na última sexta-feira de peste septicêmica no estado de Novo México, nos Estados Unidos.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do estado norte-americano, bubônica, pneumônica e septicêmica são as formas mais comuns de peste. A septicêmica, particularmente, pode se desenvolver a partir da peste bubônica não tratada. A peste bubônica, ou peste negra, é transmitida por picada de pulgas de rato ou pelo manuseio de animal infectado.

O rapaz contaminado morava em Rio Arriba e morreu pouco depois de ser hospitalizado. O controle de doenças está fazendo uma varredura na área para investigar como ele foi contaminado e se passou a doença para mais alguém.

Essa foi o primeiro caso de morte pela peste desde 2015 e o segundo caso de peste humana registrado no estado.

Os principais sintomas da doença são febre, calafrios, fraqueza extrema, dor abdominal, sangramento e escurecimento da pele nas mãos, pés e nariz (gangrena).

Com informações do New York Post.