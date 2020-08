Homem vai ao banheiro e encontra jiboia de 2 metros no vaso sanitário

O marido de Irma Zambrano cumpria os rituais matinais antes de ir ao trabalho, já havia tomado o café da manhã e foi ao banheiro antes de sair, mas ao levantar a tampa do vaso sanitário quase teve um enfarte.

Ali, enrolada dentro do vaso, ele encontrou nada menos do que uma cobra jiboia de cerca de 2 metros só esperando a oportunidade para dar o bote. Apavorado, ele pediu ajuda para retirar a cobra do local.

“Perdi toda a confiança nos banheiros”, disse Irma, que contou que tinha o costume de não acender a luz quando usava o banheiro de sua casa durante o dia. “De agora em diante, vou dar duas descargas antes de sentar”, disse.

As jiboias não são cobras venenosas, mas possuem dentes afiados e matam a presa por contrição (esmagamento). Elas não são naturais da Califórnia, por isso as autoridades locais não conseguem entender o que um réptil como aquele fazia solto dentro de um banheiro.

Com informações do wavy.com.