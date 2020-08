Vídeo mostra imenso tornado atingindo o norte da China

Trinta e três pessoas ficaram feridas depois que um enorme tornado atingiu a região norte da China, tornando o céu escuro e destruindo tudo que ficava em seu caminho, no último domingo.

Um resort localizado na região foi severamente atingido pelos fortes ventos e pela poeira espessa, destruindo várias estruturas no local.

De acordo um trabalhador do local, quanto o tornado foi avistado era bem pequeno e ninguém deu muita atenção, mas em cerca de 10 segundos tudo mudou

“Estávamos nos escondendo nos arbustos e, de repente, o céu ficou escuro, como breu, ainda mais escuro que o céu noturno”, disse.

At about 15:30 pm on August 9, Huhedian Sugacha, Shilamuren Town, Damao Banner, #InnerMongolia Autonomous Region, was hit by a #tornado. The tourist reception point of Swan Lake was severely affected, with 33 tourists and scenic spot staff injured.#Disasters #China pic.twitter.com/f7nzX7STlG

— InterEMC2020 (@InterEMC) August 10, 2020