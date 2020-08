Vídeo mostra cobra deslizando por estação de metrô

Um vídeo que comecou a circular no Twitter durante o fim de semana está fazendo sucesso nas redes sociais. A gravação mostra uma cobra grande e completamente preta deslizando por uma estação de metrô de Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com o portal Gothamist, o vídeo foi gravado pela funcionária ferroviária Canella Gomez: "Pensei ter visto de tudo, mas não pode ser real", compartilhou na rede social.

A espécie não foi confirmada, mas pode se tratar de uma Pantherophis alleghaniensis, uma cobra que não é venenosa e se alimenta de roedores.

Confira o vídeo:

Being a #TrainOperator for @NYCTSubway I thought I have seen it all but this can’t be real @ClaytonGuse @progressiveact @danrivoli @danrivoli @dahvnyc @ScooterCasterNY @s_nessen @AvaPittmanTV @Ykaner89 pic.twitter.com/RB6zadM9BQ

— Gomez (@TripleG_RTO) August 9, 2020