Vídeo: Garoto que viralizou dançando balé na chuva ganha bolsa da NYC Ballet Company

Um vídeo singelo de um garoto dançando balé descalço, debaixo de chuva, em um quintal na Nigéria, tomou conta das redes sociais e foi compartilhado pelo mundo todo, inclusive por atrizes famosas, como Viola Davis.

Anthony Madu, de 11 anos, sonha em ser dançarino. "Vejo meu futuro assim. Serei um dançarino profissional quando crescer", disse.

E graças ao vídeo, gravado por seu professor, o sonho de Anthony começou a tomar forma. Uma famosa companhia de balé de Nova York viu o vídeo e resolveu investir no sonho do garoto, oferecendo-lhe uma bolsa de estudos.

A atrizes Viola Davis e Cynthia Erivo, que compartilharam o vídeo e acabaram por fazer a ponte com a companhia de balé, ficaram emocionadas com a perfomance do garoto. "Acho que é extremamente importante porque os meninos não são encorajados a fazer esse trabalho incrivelmente difícil, que incentiva a força, a resistência e a beleza", disse Erivo.

Com informações da 4 New York

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love….despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0

— Viola Davis (@violadavis) June 24, 2020