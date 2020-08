Papa batiza gêmeas separadas em cirurgia de risco na Itália

As gêmeas Ervina e Porfina, que viajaram com sua mãe da República Centro-Africana até a Itália para uma delicada cirurgia de separação, foram batizadas nesta segunda (10) por ninguém menos que o papa Francisco. A cerimônia foi compartilhada pela ex-ministra da Comunicação do país africano, Antoinette Montaigne, em suas redes sociais.

As irmãs, hoje com dois anos de idade eram ligadas entre si pelo crânio e a nuca, compartilhando parte dos sistemas nervoso e vascular. Foram necessárias três cirurgias distintas para separá-las, a última sendo feita em 5 de junho deste ano.

O processo cirúrgico foi considerado um dos mais complexos já realizados no mundo.

O tratamento de Ervina e Porfina foi feito no hospital Bambino Gesù, gerido pela própria Igreja Católica desde 1924. Elas chegaram ao local há dois anos, trazidas da RCA pela presidente da instituição, Mariella Enoc.