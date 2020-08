Vídeo de jacaré de estimação de Manaus se torna viral nas redes

Um vídeo postado no Facebook em uma página de humor mostra uma mulher alimentando um filhote de jacaré com ratos mortos em sua casa, como faria com um cachorrinho de estimação.

No vídeo, a mulher está sentada no chão e o jacaré ainda filhote sai debaixo da mesa quando ela chama. “Cadê o nenê?”, diz ela antes de jogar a comida para ele.

“Coitadinho, tá morrendo de fome…quer mais?”, diz a mulher ao bichinho, e o empurra com o pé, carinhosamente. “Só não come a mamãe, tá?”, pede a moça ao pet no vídeo intitulado ‘Cachorro de Manaus’.

Veja o vídeo: