Golden Retriever mais velho da história completa 20 anos

Augie é um Golden Retriever nascido no ano de 2000 no Tennessee, Estados Unidos, que se tornou neste ano o mais velho cão de sua raça já registrado.

Nos primeiros 14 anos de vida teve dois donos, e foi abandonado por ambos. Já idoso, foi adotado novamente por um casal que participa de uma ONG de resgate de animais.

Como a expectativa de vida do Golden é de 12 anos, seus novos donos não esperavam que Augie vivesse muito mais, por isso se empenharam em tornar os últimos anos do cachorro especiais e o levaram para viajar por vários cantos do país, nadar na piscina e brincar com outros animais.

Contrariando as expectativas, Augie completou 20 anos em abril, e continua saudável, tornando-se o Golden mais velho da história. Em seu aniversário, ele ganhou um bolo de cenoura para cães e uma festa com sua nova família.

Com informações da The Hearty Soul.