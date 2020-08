Vídeo mostra rara serpente venenosa de duas cabeças

Uma rara serpente de duas cabeças foi encontrada em Maharashtra, na Índia. A víbora de Russell com 11 centímetros de comprimento, com duas cabeças medindo 2 centímetros cada.

De acordo com o Time News Now, um homem achou o animal perto do prédio em que vivia e alertou os resgatadores de cobras locais. A espécie é uma das serpentes mais venenosas da Índia, responsável por milhares de mortes todos os anos.

Confira o vídeo:

Double danger😳😳

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.

The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 8, 2020