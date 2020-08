Vídeo de homem criando periquito órfão desde o ovo emociona a Internet

Um oficial do serviço florestal indiano postou no Twitter um vídeo que mostra um homem criando um periquito bebê órfão.

O vídeo compartilhado mostra o homem descascando o ovo para retirar o filhote e removendo o saco embrionário que envolve o periquito.

Depois disso, o vídeo vira um clipe com lapso de tempo mostrando o filhote sem nenhuma pena sendo alimentado nas mãos do rapaz e depois em todas as fases de crescimento, até se tornar uma ave adulta.

O oficial Parveen Kaswan disse que ficou comovido com a cena. "A coisa mais doce de se assistir. A mãe papagaio morreu, então ele criou o bebê. Apenas lindo (sic)"

Veja o vídeo: