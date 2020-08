Vovô é flagrado pelado correndo atrás de javalis ladrões

Um senhor idoso foi flagrado correndo pelado atrás e três javalis que haviam roubado sua sacola com um laptop.

De acordo com Adele Landauer, que fez as imagens, ela estava sentada com seus filhos perto do lago Teufelssee, em Berlim, quando três javalis, uma mãe e dois filhotes, passaram correndo, um deles com uma sacola na boca. Imediatamente, ela pegou seu celular para filmar, quando apareceu o idoso pelado, gritando para os javalis.

Os animais, certamente acostumados a roubar comida dos turistas, correram para a floresta em busca de abrigo, mas mesmo quando eles entraram no mato o senhor não se deteve e continuou a perseguição.

Momentos depois o senhor sai da floresta com a sacola nas mãos e é aplaudido por todos no parque. Dentro da sacola, ele explicou depois, estava seu laptop.

Fonte: Metro.uk