Toureiro leva chifrada no traseiro em primeira tourada pós-pandemia

O toureiro Enrique Ponce, um dos mais prestigiados da Espanha, foi atingido no traseiro por um touro enraivecido na reabertura da temporada de touradas, paralisada por causa da pandemia de coronavírus.

O touro tinha acabado de ser apunhalado por Ponce quando revidou, levantando-o do chão com um golpe dos chifres nas nádegas, na praça de touros de El Puerto, de Santa Maria.

De acordo com a mídia espanhola, o acidente não passou de um susto e o toureiro deixou a arena sem ferimentos graves.

Essa não é a primeira vez que Enrique Ponce se fere com ataque de touros. No ano passado, ele ficou gravemente ferido quando um animal o jogou para cima e o atacou no chão. Ele rompeu um ligamento no joelho, que lhe custou duas operações, e teve um ferimento profundo, de 12 centímetros, nas nádegas.

Em 2014, no Festical Las Fallas, ele quebrou a clavícula e várias costelas em outra reação do touro.

Com informações do Daily Mail.