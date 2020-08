China isola vila após morte por peste bubônica

Autoridades chinesas ligaram o alerta e isolaram uma vila da fronteira com a Mongólia depois que um morador morreu de peste bubônica, também conhecida como peste negra, no último domingo.

De acordo com um boletim médico local, o homem morreu de falha no sistema circulatório. Não foi informado como ele foi contaminado pela doença.

Além do isolamento de toda a vila, foi determinada uma desinfecção diária de todas as casas do local. Nove pessoas próximas ao morto e outras 26 que tiveram acesso a ele foram colocadas em quarentena.

Essa é a primeira morte por peste bubônica confirmada pelo governo da China, embora tenham sido noticiados outros casos de contaminados pela peste na região.

Toda a cidade onde fica a vila do morador infectado entrou em alerta nível 3 para prevenção de pragas, de um sistema cujo máximo é 4.

A peste bubônica ou peste negra é transmitida através da picada de pulga de rato e foi responsável por matar cerca de 50 milhões de pessoas na Europa na Idade Média.

Com informações do 7 News