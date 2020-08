De cortar o coração: cão é abandonado para morrer amarrado em árvore e amordaçado

Ativistas dos direitos dos animais ficaram extremamente comovidos quando encontraram um cachorro com a perna amarrada em uma árvore e o focinho amordaçado com uma braçadeira de plástico no Estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele havia sido abandonado para morrer.

Quando os ativistas chegaram, o cão já não tinha forças para ficar de pé e seu focinho estava extremamente machucado pela mordaça, pois havia sido amarrado com muita força. O local onde o cão estava deitado era cercado por vermes e larvas, dos dejetos do próprio animal e das feridas abertas em seu corpo.

"As palavras não podem descrever o que esse animal teve que passar", disse um dos colaboradores do “Rescue Pets are Wonderful” , que não conseguiu precisar quanto tempo o cachorro ficou ali amarrado.”Ele deve ter resistido por dias ou até semanas”, disse.

O cão foi levado para um hospital veterinário, mas infelizmente a perna amarrada à árvore teve que ser amputada. As feridas no corpo e no focinho estão cicatrizando e em breve ele será levado para adoção.

A polícia ainda procura o responsável por deixar o animal preso para morrer.

Com informações do Bunte.de.