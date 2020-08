Vídeo mostra motociclista atingida por carro cair dentro de bueiro

Um acidente com desdobramento um tanto quanto inusitado parou a pequena cidade de Paragominas, no leste do Paraná, a 213 quilômetros de Belém, nesta quarta-feira.

Uma motociclista que atravessava um cruzamento foi atropelada por um carro vermelho e jogada ao chão. Como vinha em velocidade, continuou deslizando pela pista até se chocar contra o meio fio e cair dentro do bueiro.

Motociclistas e pedestres se juntaram para tentar resgatar a vitima do atropelamento/queda, mas não conseguiram. Foi necessário retirar a tampa do bueiro para puxá-la lá de dentro.

As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança de uma loja.

De acordo com informações das redes, apesar do duplo acidente, a motociclista teve apenas ferimentos leves.

Veja os vídeos do acidente: