Vídeo mostra luta de píton de 5 metros e quase 40 kg ao ser capturada

O vídeo que mostra uma cobra de 5 metros e 38 kg sendo capturada em Assam, na Índia, voltou a se tornar viral nas redes sociais. O animal foi encontrado devorando uma cabra.

De acordo com o Everyeye, as imagens compartilhadas no Twitter mostram um profissional capturando o réptil, cuja espécie pode chegar a medir 7 metros. A cobra foi solta na natureza em segurança e sem nenhum dano.

Confira:

#WATCH A Burmese python was rescued from Borghat Chapanala area in Nagaon district yesterday. It was later released in Swang reserve forest. #Assam pic.twitter.com/c8yGRfIZd3

— ANI (@ANI) July 12, 2020