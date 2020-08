Temporada de furacão:  EUA esperam mais 10 furacões nos próximos meses

Especialistas dos Estados Unidos prevêem uma temporada mais ativa de furacões no restante deste ano, com pelo menos mais 10 tempestades atingindo o Atlântico norte até o final do ano.

A previsão é da Universidade Estadual do Colorado, que acredita que pelo menos 5 desses furacões serão de categoria 3 ou superior, com ventos de mais de 170 km/h, força suficiente para danificar edifícios e arrancar árvores do chão.

A notícia alarmou as autoridades porque com a pandemia de coronavírus, as evacuações em massa, se houver necessidade, se tornam mais arriscadas devido à necessidade de manter o isolamento social.

A temporada de furacões no Atlântico norte vai de agosto até o final de outubro, mas podem ocorrer tempestades em dezembro.