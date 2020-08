Pessoas estão bebendo álcool para desinfetar mãos, alerta especialista

As garrafas de álcool gel podem ser encontradas na entrada de qualquer estabelecimento comercial do país ou mesmo nas residências. Elas são uma das armas usadas pelo governo para lutar contra a pandemia de coronavírus, mas em alguns lugares estão se tornando um problema de saúde pública.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) emitiu um alerta depois que quatro pessoas morreram e muitas outras deram entrada em hospitais com problemas de convulsões ou perda de visão após beberam desinfetante para as mãos.

O CDC relatou casos ocorridos no Novo México e Arizona, onde 15 pessoas foram hospitalizadas por envenenamento por metanol depois de beberem desinfetantes para as mãos à base de álcool.

De acordo com alerta da Food and Drug Administration (FDA), muitos desinfetantes para as mães nos Estados Unidos utilizam álcool metanol ao invés do etanol. O metanol é altamente tóxico e pode envenenar uma pessoa até mesmo através da pele, dependendo da dosagem.

Com informações do CTV News.