China alerta para novo vírus transmitido por carrapato

Um novo vírus transmitido por picada de carrapato infectou 67 pessoas e matou pelo menos 7, de acordo com o diário chinês Global Times, fazendo com que as autoridades do país alertassem a população para a possibilidade de transmissão de humano para humano.

O novo vírus foi identificado como ‘Febre grave com Síndrome de Trombocitopenia’, ou STFS, e foi identificado nas províncias de Jiangsu e Anhui, no leste do país.

Segundo o jornal chinês, uma mulher foi internada em Jiangsu com febre e tosse. No hospital, os médicos descobriram que ela tinha baixa contagem de plaquetas e um declínio de leucócitos no sangue, além de dor de cabeça, fadiga e dor muscular.

Os médicos do hospital disseram que não podem excluir a possibilidade de transmissão do vírus entre humanos, principalmente via sangue e mucosa, mas a picada do carrapato continua sendo a principal via de transmissão.

Com informações do Times of India.