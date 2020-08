Lhama é vista passeando por bairro do Rio de Janeiro

Um animal incomum no Brasil tem sido avistado com frequência no bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Comum na Cordilheira dos Andes e em regiões frias, acima de três mil metros de altitude, a lhama é observada passeando pela rua do Cascalho, alimentando-se de plantas e comportando-se de forma dócil, segundo moradores.

À BandNews FM Rio, habitantes afirmam que o animal é calmo e nunca atacou ninguém, nem mesmo quando pessoas se aproximam para tirar fotos e vídeos.

Seu comportamento poderia facilitar sua captura por órgãos de proteção ambiental, porém as autoridades não se dispõem para fazê-lo. De acordo com a Prefeitura do Rio, o município não tem competência para atuar no resgate do animal, pois a lhama não faz parte da fauna brasileira.

A Prefeitura ainda diz que a captura caberia ao Ibama – que também não se posicionou. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente também não foi acionada.

Um morador que prefere não ser identificado explica que a lhama é vista quando foge da propriedade onde é mantida; o homem ainda afirma que o dono do animal incomum pertence à milícia carioca.

Além de serem encontradas na América do Sul, as lhamas também são vistas nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia e em alguns países da Europa porque foram levadas para serem animais de estimação ou para a produção de fibras a partir de sua pelagem.