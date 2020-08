Ladrão apanha de passageiros de ônibus e é deixado pelado na rua

Na última sexta-feira, uma dupla de ladrões parou um micro-ônibus com a intenção de roubar os passageiros em Texcoco, no México.

Seria mais um dia de roubo para os bandidos se as coisas não começassem a desandar logo de cara. Um dos bandidos entrou no micro-ônibus e anunciou o assalto, mas o motorista não ouviu (esse modelo de micro-ônibus tem uma cabine separada para o motorista) e ele continuou dirigindo, deixando o comparsa que vigiava para trás.

O assaltante seguiu para o fundo do ônibus e pegou o celular de um dos passageiros. Imediatamente outro passageiro o agarrou e impediu sua fuga. Havia mais cinco homens no ônibus, e todos correram para segurar o ladrão, que passou a apanhar com chutes e socos durante todo o trajeto.

Em determinado momento, quando o carro já estava em outro município, o ladrão inconsciente de tanto apanhar teve rua roupa retirada e foi abandonado na rua completamente pelado.

O motorista do micro-ônibus só entendeu o que estava acontecendo quando parou para jogarem o ladrão na rua.

Com informações do Daily Mail.