Holanda se torna primeiro país do mundo a acabar com cães abandonados

A Holanda anunciou que erradicou totalmente a falta de moradia para cães, ou seja, não há mais cães de rua no país.

Par alcançar esse objetivo sem sacrificar nenhum animal, o país desenvolveu um plano em três etapas: esterilização, legislação e campanha.

Na primeira etapa, os holandeses implementaram um rigoroso programa de esterilização de todos os cachorros de rua, diminuindo o número de filhotes nascidos sem dono. Eles também foram vacinados para evitar a propagação de doenças.

O segundo passo para retirar os animais das ruas foi mudar a legislação, garantindo o bem-estar do animal e multando pesadamente quem violar a lei, como por exemplo, abandonando o cachorro. As multas chegam a US$ 16 mil (R$ 87,4 mil) e até 3 anos de cadeia.

Por último, foi criado uma campanha para incentivar as pessoas a adotarem os cães, ao invés de comprá-los em lojas. A medida surtiu efeito positivo e cerca de 1 milhão de animais foram adotados.

Com informações do The Hearty Soul.