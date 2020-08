Família se muda e abandona cão idoso acorrentado do lado de fora

Um cão nunca abandona seu dono, mesmo que tenha que dormir na rua com ele, mas o mesmo não pode ser dito das pessoas.

Na Bulgária, uma família se mudou e levou todos os seus pertences, menos o cão. Como já era uma cachorro idoso, acharam melhor abandoná-lo no local, mas deixá-lo não era o bastante. O deixaram acorrentado, para que morresse de fome e de sede.

Caminhoneiros que passavam pelo local, próximo a um café deserto, viram a cena e passaram a alimentar o cachorro com resto de comida. Desnutrida, cheio de pulgas e carrapatos, a saúde do animal piorou e ele perdeu a visão de um dos olhos.

O animal resistiu bravamente por dias e só não morreu por que uma voluntária de uma organização de resgate de animais ouviu a história sobre um cachorro amarrado no meio do nada e foi investigar.

O cão, batizado de Athena, foi imediatamente alimentado e levado para um hospital veterinário, onde se recuperou. Os voluntários acharam que por ser uma animal idoso, não seria adotado, mas uma família que viu a história nas redes resolveu pegar o animal e dar-lhe um lar.

Com informações do The Mirror.