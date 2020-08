Baleia gigante ataca mergulhador que tentou tocar em seu filhote

Um grupo de surfistas que aproveitava mais um dia de sol na praia de Manly, em Sydney, se deparou com uma baleia gigante e seu filhote muito perto da costa no último domingo.

É muito raro ver uma baleia com filhote assim tão próximo da terra e o grupo chegou perto para admirar os animais, e tudo seguia muito bem até que um mergulhador que estava por ali tentou tocar o filhote de baleia.

A mãe-baleia não gostou nada do atrevimento do mergulhador e agiu em defesa do filhote, sacudindo a cauda contra os surfistas mais próximos, derrubando-os das pranchas.

No final, o incidente não passou de um susto e ninguém se machucou. Os animais continuaram brincando mais algum tempo no local e depois nadaram para alto mar.

Moradores com drones conseguiram flagrar o momento.

De acordo com o Departamento de Agricultura, Água e Meio Ambiente da Austrália, é estritamente proibido alimentar ou tocar baleias e os banhistas devem manter pelo menos 30 metros de distância dos animais.

Com informações do Daily Mail.