Vídeo impressionante mostra passagem de um tornado em cidade dos EUA

Fortes chuvas caíram nesta terça-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em função da passagem da tempestade tropical Isaías, que avança para o norte do país.

Um morador local filmou um tornado menor se formando nos arredores da cidade também nesta terça, mas o Serviço Nacional de Meteorologia não recebeu relatos de feridos na região, embora algumas árvores tenham sido arrancadas pela força do vento.

O governador decretou estado de emergência no estado por causa da previsão de mais chuvas e ventos fortes na região nos próximos dias.

As concessionárias de energia do estado informaram que há 28.906 casas sem energia em várias cidades e que os serviços devem ser restaurados nas próximas horas.

