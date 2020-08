Vídeo de mulher dando à luz no estacionamento do hospital se torna viral

O vídeo de uma mãe dando à luz no estacionamento, a poucos metros da entrada de um hospital, na Flórida, se tornou viral e já teve mais de 1 milhão de acessos no Youtube.

O parto ocorreu no final de junho. A mãe, Susan Anderson, e o marido se dirigiam ao hospital quando ela sentiu aumentar as dores do parto. Assim que chegaram ao estacionamento do hospital a cabeça do bebê já estava começando a sair e não houve outra opção para enfermeira a não ser realizar o parto ali mesmo, com Susan ainda de pé.

O parto foi tão rápido que nem a mãe acreditou. As imagens mostram a enfermeira se agachando e pegando a criança que saía entre às pernas da mãe. No momento seguinte, a polícia chega ao local, mas o casal já está entrando no hospital com a recém-nascida no colo.

O bebê era uma menina, que recebeu o nome de Júlia. Ela nasceu saudável e já teve alta hospitalar.

Com informações do Miami Herald.

Assista o vídeo: