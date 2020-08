Pitbulls assassinos atacam jovem e arrancam seu couro cabeludo

Uma jovem de 15 anos está em estado de coma depois que dois pitbulls assassinos a atacaram violentamente quando descia a rua, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.

O ataque foi tão feroz que a jovem Joslyn Stinchcomb teve sua traqueia esmagada e a orelha e a maior parte do couro cabeludo arrancados.

Os cães só largaram a mulher quando a polícia chegou. Imediatamente um dos cachorros correu para atacar o policial, que o matou com vários tiros, enquanto o outro fugiu com o barulho.

Joslym foi levada para o hospital de helicóptero em estado crítico e está internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em estado de coma profundo.

De acordo com o xerife Jud Smith, que atendeu o caso, o ataque dos animais foi horrível. “Os cães apenas a atacaram, sem nenhuma provocação”, disse.

O proprietário dos cachorros, Alexandria Torregrossa, de 29 anos, foi preso e o segundo cão foi sacrificado.

Com informações do The Mirror.