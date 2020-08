Garoto arrastado pela maré sobrevive no mar com lições que viu na TV

Um garoto de 10 anos que estava brincando na praia na costa de North Yorkshire, na Inglaterra, foi resgatado do mar 1 hora após ser arrastado pela maré para o mar aberto.

Os oficiais da Guarda Costeira ficaram admirados que o garoto tenha sobrevivido tanto tempo em mar aberto sem nenhum tipo de boia ou colete salva-vidas, mas o menino explicou que seguiu os conselhos de um programa de TV que tinha assistindo na TV.

O programa "Two Saving Lives at Sea" segue as equipes de salva-vidas da Royal National Lifeboat Instituition, que mostra casos de salvamento e ensina regras de sobrevivência em acidentes no mar.

De acordo com o garoto, ele aprendeu no programa que em casos como o dele as pessoas devem boiar de costas e aguardar o salvamento, ao invés de nadar contra a maré quando são arrastadas e esgotarem as forças.

Ele foi salvo já de noite, perto das 20h. "Estamos muito admirados com esse rapaz incrível, que conseguiu manter a calma e seguir os conselhos de segurança, em circunstâncias terríveis e estressantes”, disseram os salva-vidas.

Com informações do The Sun.